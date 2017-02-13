  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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'Kuzey Kore gerilimi arttırmayı bırakmalı'

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine karşılık Rusya endişelerini bildirdi.

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Kuzey Kore gerilimi arttırmayı bırakmalı

Rusya, Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemesinden üzüntü ve endişe duyulduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Pyongyang yönetiminin hafta sonu yaptığı füze denemesi, BM Güvenlik Konseyi kararını hiçe sayan yeni bir adım olarak nitelendirildi ve ilgili tüm taraflara gerilimi daha da yükseltecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın Kore yarımadasında mevcut sorunların ancak siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğine inandığına vurgu yapıldı.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, ülkenin, pazar günü balistik bir füzeyi başarıyla fırlattığı bildirilmişti. Denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldığı, komşu ülkeleri dikkate alarak yüksek açıdan fırlatılan Pukguksong-2'nin nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi bulunduğu kaydedilmişti.

Etiketler: Kuzey Kore, balistik füze, rusya
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