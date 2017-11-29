Kuzey Kore: Füze denemesi başarıyla tamamlandı

Kuzey Kore, başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkez Televizyonu, bugün "Hwasong-15" adlı kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığını duyurdu.

Yaklaşık bin kilometre mesafe kat eden füzenin kıtalararası bir füze olduğu kaydedildi.

Havada 50 dakika kalan füzenin, Japon ekonomik serbest bölge sahasına düştüğü belirtildi.

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"ABD topraklarını vurabilecek kapasitede"

"Ülke lideri Kim Jong-un'un emriyle yapılan denemenin başarıyla tamamlandığı" belirtilen haberde, "bu füzenin ABD topraklarını vurabilecek kapasitede olduğu" iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin bir füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, füzenin bin kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştüğünü söylemişti.

Pyongyang yönetimi, en son balistik füze denemesini 15 Eylül'de orta ölçekli balistik füze fırlatarak yapmıştı.

AA/TRT HABER