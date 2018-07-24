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Kuzey Kore fırlatma sahasında kilit öneme sahip tesisleri söküyor

ABD'li araştırma grubu 38 North'un internet sitesinde yayınladığı uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Sohae fırlatma sahasında yürütülen sökme faaliyetlerini ortaya çıkardı.

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Kuzey Kore fırlatma sahasında kilit öneme sahip tesisleri söküyor

ABD'li araştırma grubu "38 North"un internet sitesinde, 20-22 Temmuz tarihlerinde çekilen uydu görüntülerinin, Kuzey Kore'nin Sohae fırlatma sahasında yürütülen sökme-parçalama faaliyetlerini ortaya koyduğu belirtildi. 

Parçalanan tesisler arasında, balistik füzelerle uzay araçlarına yakıt motorları için geliştirilen roket motor test rampası ve ray montaj işleme binasının olduğu ifade edildi.

"Seul yönetimi de sökme-parçalama faaliyetlerini fark etti"

Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan bir yetkili, Seul yönetiminin de Kuzey Kore'de bu sahadaki sökme-parçalama faaliyetlerini fark ettiğini söyleyerek bunun, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına olumlu etkisi olacağını belirtti.

Uzmanlar ise bu tür adımların, tüm saha ortadan kaldırılmadan Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini azaltmayacağına işaret etti.

Kuzey Kore-ABD ilişkileri

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü.

İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: nükleer, Kuzey Kore, abd, 38 north
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