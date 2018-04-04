Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Rusya'ya gidiyor

Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre, önümüzdeki hafta Rusya'ya gidecek Ri Yong-ho, 10 Nisan'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek.

Zaharova, görüşmede Kore Yarımadası'nda yaşanan gelişmelere ve ikili ilişkilerdeki kilit konulara odaklanılacağını söyledi.

Pyongyang'dan henüz bakanın temasları konusunda açıklama gelmedi ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın ziyareti konusunda çalışmalar yaptığını belirtmişti.

Kaynak: Reuters