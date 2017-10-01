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'Kuzey Kore Büyükelçisi, İtalya'dan ayrılmak zorunda'

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore'nin Roma Büyükelçisinin akreditasyonunu durdurma kararı aldıklarını, büyükelçinin İtalya'dan ayrılması gerektiğini açıkladı.

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Kuzey Kore Büyükelçisi, İtalyadan ayrılmak zorunda

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore'nin Roma Büyükelçisinin akreditasyonunu durdurma kararı aldıklarını, büyükelçinin İtalya'dan ayrılması gerektiğini açıkladı.

Alfano, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisinin akreditasyon prosedürünü durdurmaya yönelik sert bir karar aldık. Büyükelçi, İtalya'dan ayrılmak zorunda." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin son haftalarda daha önceki nükleer denemelerinden çok daha büyük bir test yaptığını, balistik füze fırlatmaya devam ettiğini dile getiren Alfano, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi'ne başkanlık eden İtalya'nın, uluslararası topluma Pyonyang yönetimine baskıyı attırma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Daha önce Kuveyt, Peru, Meksika ve İspanya Kuzey Kore büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmişti.

Etiketler: angelino alfano, İtalya, Kuzey Kore, Kim Jong Un
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