Kuzey Kore: BM Güvenlik Konseyi'nin yeni yaptırımları 'savaş nedeni’

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'daki Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan yeni yaptırımların, "Kore Yarımadası’nda ve bölgede, barışı ve istikrarı ihlal edebilecek savaş nedeni olarak nitelendirildiği" belirtildi.

Bu yaptırımların Kuzey Kore'ye karşı ekonomik ablukadan farksız olduğunun kaydedildiği açıklamada, ABD ve müttefiklerinin, Kuzey Kore'nin nükleer gücü karşısında "dehşete düştüğü" iddia edildi.

Kuzey Kore'nin, ABD’nin nükleer tehditlerini, şantajlarını ve düşmanca davranışlarını ortadan kaldırma amacıyla nükleer caydırıcılığını daha da pekiştireceğinin vurgulandığı açıklamada, yaptırımları destekleyenlerin "bunun bedelini ödeyeceği" ifadesi kullanıldı.

BMGK’nın Kuzey Kore yaptırımları

BMGK'da Çin ve Rusya'nın da desteğiyle cuma günü kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

BM Güvenlik Konseyi'nden Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Kore Yarımadası ve Japonya, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, BMGK'nin aldığı yaptırım kararlarına rağmen nükleer ve füze programını devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesiyle uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA