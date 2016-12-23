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Kuzey Kore, Ban Ki-mun'un başkanlık özlemini alaya aldı

Kuzey Kore basını, görevi devretmeye hazırlanan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Güney Kore devlet başkanlığına aday olma ihtimalini alaycı ifadelerle eleştirdi.

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Kuzey Kore, Ban Ki-munun başkanlık özlemini alaya aldı

Kuzey'in devlet kontrolündeki Uriminzokkiri internet sitesinde yer alan yorum yazısında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un muhtemel başkan adaylığı "ipe sapa gelmez" olarak nitelendirildi.

Yazıda Ban için "insan maskeli bukalemun" ifadesi kullanıldı ve BM Genel Sekreteri'nin son on yıldaki icraatlarının "utanç ve kınama" vesilesi olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

Ban'ın Kore siyasetinde "rüzgar nereden eserse oraya yelken açan, koşullara göre renk değiştiren bir fırsatçı" olarak kötü bir üne sahip olduğu öne sürülen yazıda, "Eskilerin bir değişi vardır: Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ban'ın omzundaki bu utanç ve eleştiri yüküne rağmen içine gizlediği başkanlık özlemi, yalnızca boş ve aptalca bir rüya olarak tanımlanabilir." ifadeleri yer aldı.

BM genel sekreterliği görevini yıl sonunda bırakacak olan Ban, Güney Kore devlet başkanlığı adaylığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı, öte yandan üst düzey diplomat, bu göreve olan ilgisini gizlemiyor. AA

Etiketler: Kuzey Kore, Güney Kore devlet başkanlığı, ban ki-mun, alaycı ifadeler
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