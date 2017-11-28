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Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Pentagon Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füzeyi test ettiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da füzenin Pyongyang'dan fırlatıldığını doğruladı.

Füzenin ne kadar mesafe katettiği ve nereye düştüğü açıklanmadı. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kuzey Kore tarafından fırlatılan muhtemel bir füze tespit ettik." denildi.

Japonya ise Kuzey Kore'nin yeni füze denemesini şiddetli bir dille kınadı.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert uyarılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 12 Eylül'de aldığı yaptırım kararından sonra 15 Eylül'de Japonya'ya doğru bir füze fırlatmıştı.

Kaynak: REU/TRT Haber

Etiketler: Kuzey Kore füze, Kuzey Kore
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