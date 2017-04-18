  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.688
    EURO 3.93
  • BIST 90501.69
    ALTIN 152.093
Buradasınız : » » 'Kuzey Kore Avustralya'yı vurma potansiyeline sahip'

'Kuzey Kore Avustralya'yı vurma potansiyeline sahip'

Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop, "Kuzey Kore'nin nükleer silah programı Avustralya için ciddi tehdit." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Kore Avustralyayı vurma potansiyeline sahip

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı başarısız füze denemesini ve bölgede artan gerginliği AM Radyosu'na değerlendirdi.

Julie Bishop, ABD'nin strateji değişikliğini desteklediklerini ve askeri harekat dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Kuzey Kore'nin füze programını sürdürmesine izin verilmesi halinde Avustralya'yı vurma potansiyeline sahip olabileceğini ifade eden Bishop, "Kuzey Kore'nin nükleer silah programı Avustralya için ciddi tehdit." dedi.

Bölgedeki yükselen gerilimin, Kuzey Kore'nin tutumundan kaynaklandığına dikkati çeken Bishop, "Kuzey Kore, bölgesel ve küresel barış için yarattığı tehdidi büyük ölçüde artırdı. Gerginliklerin artması tamamen Kuzey Kore'nin kışkırtıcı davranışlarından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, BM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak termonükleer savaşın her an çıkabileceğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hafta sonu başarısız bir füze denemesi yaptığının tespit edildiğini bildirmişti.

Etiketler: Kuzey Kore, füze denemesi, avustralya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER