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Kuzey Kore: Artık füze denemesi yapmamıza gerek kalmadı

Kuzey Kore Havacılık İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ri Yong Son, ulusal nükleer programı tamamlandığı için füze testi ya da balistik füze fırlatmalarına gerek kalmadığını açıkladı.

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Kuzey Kore: Artık füze denemesi yapmamıza gerek kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden (ICAO) yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Koreli yetkililer ile bazı görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin Havacılık İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ri Yong Son, ulusal nükleer silah programı tamamlandığı için artık habersiz bir füze denemesi ya da balistik füze fırlatmalarına gerek kalmadığını kaydetti.

Son, Kuzey Kore’nin sivil havacılık kurumlarıyla ilişkilerini artıracağını vurguladı. Açıklamada, Kuzey Kore’nin hava sahasında yeni rotalar açmayı istediği belirtildi. Ayrıca, Güney Kore hava sahasında bir rota için girişimlerin olduğu bilgisi verildi.

Pyongyang yönetimi, 2006 yılında nükleer denemelere başlamış, altıncı ve en güçlü nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore, füze
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