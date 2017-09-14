Kuzey Kore Ajansı: ABD toprakları kül ve karanlığa gömülmeli

Nükleer denemeleri dolayısıyla uluslararası camianın tepkilerini çeken Kuzey Kore, tehditlerinin dozunu artırdı.

Pyongyang rejimi, Güney Kore'yi yok etmekle, Japonya'yı "denizin dibine batırmakla" tehdit etti.

"ABD toprakları kül ve karanlığa gömülmeli" dedi. Tehditler Kuzey Kore devletinin resmi haber ajansı yoluyla yapıldı.

Ajansta yayınlanan yorumda, yaptırım kararı alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Washington'ın çıkarlarına hizmet eden şeytani bir araç olarak nitelendirildi.

"Sabrın da bir sınırı var" ifadesine yer verilen yorumda, "Amerika'ya bir ders vermenin zamanı geldi, Amerikan anakarasını kül ve karanlığa gömelim" ifadesi kullanıldı.

Japonya da hedef alındı

"Japon adaları, nükleer bomba ile denizin dibine batırılmalı. Japonya'nın artık yakınımızda var olmasına gerek yok." dendi. Yorumda Güney Kore de hainlikle suçlandı, ağır ifadelere yer verildi.

Pyongyang rejimi, yakın zamanda 6 nükleer bomba denemesi yaptı. Sonuncusunda hidrojen bombası denediğini ileri sürdü.

Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en ağır yaptırım kararı almış, bu ülkeden tekstilden kömür ve madenlere kadar ana ihracat kalemlerinin alınmasını yasaklamıştı.

