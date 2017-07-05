  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.59
    EURO 4.069
  • BIST 100958.3
    ALTIN 140.982
Buradasınız : » » Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu

Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemeye tepki gösteren ABD ve müttefiklerine meydan okudu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Kore ABDye meydan okudu

Kuzey Kore devlet televizyonu KRT'de yayınlanan haberde, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, füze denemesini izlerken çekildiği iddia edilen görüntüler ile Kuzey Kore liderinin ülkenin nükleer silahlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceği ve Washington'a nükleer ve füze denemelerinden oluşan yeni "hediye paketleri" göndermeye devam edeceğine dair mesajlarına yer verildi.

Haberde, açık bir alanda, etrafında generaller ve bürokratlarla bilgisayar monitörlerinin önünde ayakta alkış tutarken görülen Kim'in görüntüleri yer aldı. Haberde, Kim'in denemeyi, "yüzünde büyük bir gülümsemeyle" seyrettiği belirtilerek Kuzey Kore liderinin bilim adamlarına "Yankilere irili ufaklı hediye paketleri göndermeye devam edin." dediği ifade edildi.

ABD ve Güney Kore'den askeri karşılık

Öte yandan Kore yarımadasındaki ABD ve Güney Kore kuvvetleri, Kuzey'in denemesine karşılık güç gösterisi olarak, Güney Kore karasularına yüksek isabetli füzelerle atışlar yaptı.

Etiketler: Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu, Kuzey Kore, füze denemeleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER