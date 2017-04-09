  • 09 NISAN 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Kuzey Kore ABD'ye karşı nükleer silahlarını savundu

Kuzey Kore ABD'ye karşı nükleer silahlarını savundu

Kuzey Kore, nükleer silahlarının, Suriye'ye hava saldırısı düzenleyen ABD'nin askeri tehdidine karşı gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ileri sürdü.

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Kuzey Kore ABDye karşı nükleer silahlarını savundu

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD'nin Beşşar Esed rejimine ait bir hava üssünü hedef alan füze saldırılarını gerekçe göstererek, kendi nükleer silahlarının gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ve kendini korumak için savunma gücünü artıracağını açıkladı.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın, ismi belirtilmeyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği saldırıların "kesinlikle affedilemez" olduğu ve Washington'un "savaş için sürekli pervasız hareket etmesine" karşı ülkeyi korumak adına nükleer silahları meşrulaştırdığı bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin "eksenindeki nükleer güçle sahip olduğu muazzam askeri kuvvetin", ABD tarafından düzenlenecek olası bir saldırganlığı engelleyeceği belirtildi.

"Bundan korkmuyoruz"

ABD'nin Suriye'ye düzenlediği son askeri saldırının kendilerine yönelik bir uyarı niteliğinde olduğu yorumlarına dikkati çeken açıklamada, "Bundan korkmuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "ABD'nin sürekli olarak yaptığı, savaş maksatlı pervasız hareketlerle başa çıkmak ve kendimizi kendi gücümüzle savunmak için meşru müdafaa kapasitemizi her yönden artıracağız." ifadesine yer verildi.

ABD'nin, kendi topraklarına saldırı hazırlığında olduğunu uzun süredir iddia eden Kuzey Kore, nükleer silahlarının, ABD'nin askeri tehdidine karşı gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ileri sürdü.

Washington ise Kuzey Kore'yi işgal etmek gibi bir niyeti olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Etiketler: Kuzey Kore, abd, nükleer silah, suriye, hava saldırısı
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