  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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'Kuzey Kore ABD'ye ağır bir ders vermeye hazır'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin ABD'ye ağır bir ders vermeye hazır olduğunu bildirdi.

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Kuzey Kore ABDye ağır bir ders vermeye hazır

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 50. Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı basın toplantısını iptal ederek yazılı açıklama yayımladı.

Kuzey Kore'nin "hiçbir koşul altında" nükleer silahlarını ya da balistik füzelerini müzakere masasına getirmeyeceğini vurgulayan Ri, ülkesinin nükleer silahları "ABD hariç" hiçbir ülkeye karşı kullanmayı amaçlamadığını kaydetti.

ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı eylemlerine katılan herhangi bir ülkeye karşı bu planların değişeceğini belirten Ri, Kore yarımadasındaki krizin arkasında tamamen Washington yönetimi olduğunu ifade etti.

Ri, "Kuzey Kore, stratejik nükleer gücüyle ABD'ye ağır bir ders vermeye hazır." ifadesine yer verdi.

Etiketler: Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kuzey Kore, balistik füze denemeleri, abd
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