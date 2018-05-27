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Kuzey Kore ABD’den ekonomik yardım beklemiyor

Kuzey Kore, nükleerden arınma karşılığında ABD'den ekonomik yardım beklediği yönünde Amerikan basınında çıkan haberleri yalanladı.

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Kuzey Kore ABDden ekonomik yardım beklemiyor

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin resmi Rodong Sinmun gazetesinde, ABD basın yayın kuruluşları Fox News TV, CBS ve CNN'in, "Kuzey Kore'nin ABD'nin taleplerini karşılaması halinde büyük ölçekli hükümet dışı yardım alabileceğine ilişkin palavra atma küstahlığında bulunduğu" değerlendirmesi yapıldı.

“Kuzey Kore-ABD görüşmesini ilk isteyen ABD'dir”

Gazetenin editoryal yazısında, "ABD basını hala Kuzey Kore'nin ekonomik yardım alma ümidiyle müzakere masasına geldiği yönünde kamuoyu oluşturuyor. Şunu netleştirelim. Kuzey Kore-ABD görüşmesini ilk isteyen ABD'dir. Ekonomik yardım meselesine gelince, Kuzey Kore asla bu beklentide değil." ifadesi kullanıldı.

Yazıda ayrıca Kuzey Kore ile ABD ilişkilerindeki dramatik değişimin, tamamen Pyongyang'ın Kore Yarımadası'nda ve dünyada barış ve istikrar çabalarının sonucu olduğu yorumu yer aldı.

Kaynak: AA

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