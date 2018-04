Kuzey Kore-ABD zirvesi için hazırlık başladı

Düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore dostluk yolunda adım attı. Seul ve Pyongyang, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaştı.

İki ülke liderinin buluşmasıyla bölgede esen barış rüzgarı dünyada olumlu karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore-ABD zirvesi için hazırlıkların başladığı sinyalini Twitter hesabından verdi.

"Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile uzun ve çok iyi bir konuşma gerçekleştirdik. İşler çok iyi gidiyor, Kuzey Kore ile buluşma yeri ve zamanı ayarlanıyor. Ayrıca müzakerelerle ilgili Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de konuştuk."

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.