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Buradasınız : » » Kuzey Kore-ABD zirvesi için hazırlık başladı

Kuzey Kore-ABD zirvesi için hazırlık başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile buluşma yeri ve zamanının ayarlandığını söyledi.

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Kuzey Kore-ABD zirvesi için hazırlık başladı

Düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore dostluk yolunda adım attı. Seul ve Pyongyang, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaştı.

İki ülke liderinin buluşmasıyla bölgede esen barış rüzgarı dünyada olumlu karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore-ABD zirvesi için hazırlıkların başladığı sinyalini Twitter hesabından verdi. 

"Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile uzun ve çok iyi bir konuşma gerçekleştirdik. İşler çok iyi gidiyor, Kuzey Kore ile buluşma yeri ve zamanı ayarlanıyor. Ayrıca müzakerelerle ilgili Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de konuştuk."

"İyi şeyler oluyor ama zaman gösterecek"

Donald Trump, önceki gün de zirveyle ilgili, "Füze fırlatmalar ve nükleer denemelerin yapıldığı öfkeli bir yılın ardından Kuzey Kore ile Güney Kore arasında şu sıra tarihi bir görüşme gerçekleşiyor. İyi şeyler oluyor ama zaman gösterecek" notunu düşmüştü. 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, Kuzey Kore, güney kore
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