  • 03 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.828
    EURO 4.46
  • BIST 112850.43
    ALTIN 156.923
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuzey Kore: ABD nükleer bir savaş çıkartmanın yollarını arıyor

Kuzey Kore: ABD nükleer bir savaş çıkartmanın yollarını arıyor

ABD ve Güney Kore 4 uçakla bombardıman tatbikatı yaptı, Pyongyang yönetiminden "nükleer"savaş" uyarısı geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Kore: ABD nükleer bir savaş çıkartmanın yollarını arıyor

ABD'nin Guam Adası'ndaki üssünden kalkan iki bombardıman uçağı Güney Kore'nin doğusunda tatbikat yaptı.  İki Güney Kore F-16'sı da amerikan B-1B tipi bombardıman uçaklarına eşlik etti. 

Kuzey Kore, İki ülkenin yürüttüğü bu eğitim uçuşuna sert tepki gösterdi. 

Resmi haber ajansı KCNA, ABD'yi nükleer bir savaş çıkartmanın yollarını aramakla suçladı. Ajans haberinde, " Gerçek şu ki, gangsterler -ki emperyalist ABD en önde gelenidir- Kore yarımadasında durumu gerginleştirmek ve bir nükleer savaş çıkarmak istiyorlar" dedi.

Tatbikatın ABD başkanı Donald Trump'ın bugün başlayacak ve 12 sürecek Asya turu öncesine gelmesi de dikkat çekici. Trump bugün Hawaii'ye gidecek. 5 Kasım'dan itabren Japonya, Güney Kore, Çin Vietnam ve Filipinleri ziyaret edecek. 

Gündeminin birinci sırasında ise Kuzey Kore'nin ardı ardına testler yaparak neden olduğu nükleer tehdit bulunuyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: pasifik, Kuzey Kore, Kim Jong Un, abd savaş uçağı, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER