Kuzey Kore: ABD nükleer bir savaş çıkartmanın yollarını arıyor

ABD'nin Guam Adası'ndaki üssünden kalkan iki bombardıman uçağı Güney Kore'nin doğusunda tatbikat yaptı. İki Güney Kore F-16'sı da amerikan B-1B tipi bombardıman uçaklarına eşlik etti.

Kuzey Kore, İki ülkenin yürüttüğü bu eğitim uçuşuna sert tepki gösterdi.

Resmi haber ajansı KCNA, ABD'yi nükleer bir savaş çıkartmanın yollarını aramakla suçladı. Ajans haberinde, " Gerçek şu ki, gangsterler -ki emperyalist ABD en önde gelenidir- Kore yarımadasında durumu gerginleştirmek ve bir nükleer savaş çıkarmak istiyorlar" dedi.

Tatbikatın ABD başkanı Donald Trump'ın bugün başlayacak ve 12 sürecek Asya turu öncesine gelmesi de dikkat çekici. Trump bugün Hawaii'ye gidecek. 5 Kasım'dan itabren Japonya, Güney Kore, Çin Vietnam ve Filipinleri ziyaret edecek.

Gündeminin birinci sırasında ise Kuzey Kore'nin ardı ardına testler yaparak neden olduğu nükleer tehdit bulunuyor.

Kaynak: AA