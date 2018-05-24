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Kuzey Kore: ABD Başkan Yardımcısı Pence'in açıklamaları aptalca ve cahilce

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son-hui, 12 Haziran için planlanan Trump-Kim zirvesinin yapılıp yapılmamasının ABD'nin davranışlarına bağlı olduğunu söyledi.

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Kuzey Kore: ABD Başkan Yardımcısı Pencein açıklamaları aptalca ve cahilce

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son-hui, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore'nin Libya gibi olacağıyla ilgili açıklamalarını "aptalca" ve "cahilce" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre Choe, Pence'in Kuzey Kore'nin durumunu kesinlikle anlamadığını vurguladı.

ABD'ye diyalog için asla yalvarmayacaklarını ifade eden Choe, ABD'nin Kuzey Kore ile toplantı odasında oturması ya da Pyongyang'la nükleer restleşmeye girmesinin, ABD'nin davranışlarına bağlı olduğunu belirtti.

Choe, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran için planlanan zirvenin yapılıp yapılmama konusunun tekrar düşünüleceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'yi uyararak aksi durumda bu ülkenin sonunun Libya'ya benzeyebileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump-Kim zirvesi, nükleer, Mike Pence, Kuzey Kore, abd, Trump, kim
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