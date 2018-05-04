Kuzey Kore, 3 Amerikan tutukluyu serbest bırakacak

Amerikan Fox News kanalında açıklama yapan Rudy Giuliani, "Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u, 3 mahkumu serbest bırakacak kadar etkiledik" diyerek detaylara girmek istemediğini, ancak önceki yönetimler tarafından da serbest bırakılmaları istenen bu kişilerin serbest bırakılacaklarını söyledi.

Otele yerleştirildiler

Kuzey Kore'deki kaynaklarından bilgi aldıklarını söyleyen Güney Koreli aktivistler, 3 ABD vatandaşının Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir otele yerleştirildiğini aktarmışlardı.

Konuyla ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump ise, kısa süre içerisinde tutuklu ABD'lilerin serbest bırakılabileceğini ifade etmişti:

"Herkesin bildiği gibi önceki iktidar, Kuzey Kore çalışma kampında tutulan üç rehinenin serbest bırakılması için sonuçsuz kalan çağrılar yapıyordu. İzlemeye devam edin."

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Mayıs 2018

Kuzey Kore'de tutuklanan 3 ABD vatandaşı şunlar:

Kim Hak-song: Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan bir isimdi. "Düşmanca eylemler" suçlamasıyla Mayıs 2017'de gözaltına alınmıştı. Reuters'in bir haberinde, Kim Hak-song'un internette paylaştığı bir mesajda yazdıklarına yer verilmişti. Kim mesajında kendisini, Kuzey Kore'de deneysel bir tarım merkezi kurmayı amaçlayan Hristiyan misyoner olarak tanımlıyordu.

Tony Kim: Kim Hak-song'un gözaltına alınmasından iki hafta önce, Tony Kim adlı ABD vatandaşı casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Tony Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bir ay çalıştıktan sonra ABD'ye dönmeye hazırlanıyordu. Güney Kore basını, Tony Kim'in 55 yaşında olduğunu ve Kuzey Kore'de insani yardım faaliyetlerine katıldığını yazmıştı.

Kim Dong-chul: Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul, 2015'te gözaltına alınmış ve 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Duruşmalar başlamadan önce Kim Dong-chul, Kuzey Kore hükümetinin organize ettiği bir basın toplantısında kameraların karşısına çıkarılmış ve Güney Kore'ye askeri sırlar sızdırdığını itiraf ettiğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters