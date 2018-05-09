Kuzey Kore, 3 ABD'li tutukluyu serbest bıraktı

Haberi Twitter hesabından duyuran Trump, "Dışişleri Bakanımız Mike Pompeo'nun, herkesin buluşmayı dört gözle beklediği 3 ABD'li centilmenle Kuzey Kore'den döndüğünü bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca Kim Jong-un ile görüşme iyi geçti. Yer ve tarih ayarlandı" dedi.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Mayıs 2018

Pompeo ve misafirlerinin yerel saat ile sabah 2'de ABD'ye ineceklerini söyleyen Trump, karşılamak için orada olacağını da söyledi.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Mayıs 2018

Kuzey Kore'de tutuklanan 3 ABD vatandaşı şunlardı:

Kim Hak-song: Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan bir isimdi. "Düşmanca eylemler" suçlamasıyla Mayıs 2017'de gözaltına alınmıştı. Reuters'in bir haberinde, Kim Hak-song'un internette paylaştığı bir mesajda yazdıklarına yer verilmişti. Kim mesajında kendisini, Kuzey Kore'de deneysel bir tarım merkezi kurmayı amaçlayan Hristiyan misyoner olarak tanımlıyordu.

Tony Kim: Kim Hak-song'un gözaltına alınmasından iki hafta önce, Tony Kim adlı ABD vatandaşı casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Tony Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bir ay çalıştıktan sonra ABD'ye dönmeye hazırlanıyordu. Güney Kore basını, Tony Kim'in 55 yaşında olduğunu ve Kuzey Kore'de insani yardım faaliyetlerine katıldığını yazmıştı.

Kim Dong-chul: Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul, 2015'te gözaltına alınmış ve 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Duruşmalar başlamadan önce Kim Dong-chul, Kuzey Kore hükümetinin organize ettiği bir basın toplantısında kameraların karşısına çıkarılmış ve Güney Kore'ye askeri sırlar sızdırdığını itiraf ettiğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber