Kuzey Kore, 3 ABD'li tutukluyu serbest bıraktı

Haberi Twitter hesabından duyuran Trump, "Dışişleri Bakanımız Mike Pompeo'nun, herkesin buluşmayı dört gözle beklediği 3 ABD'li centilmenle Kuzey Kore'den döndüğünü bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca Kim Jong-un ile görüşme iyi geçti. Yer ve tarih ayarlandı" dedi.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.