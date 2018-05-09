  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kuzey Kore, 3 ABD'li tutukluyu serbest bıraktı

Kuzey Kore, 3 ABD'li tutukluyu serbest bıraktı

ABD Başkanı Doanld Trump, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.

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Kuzey Kore, 3 ABDli tutukluyu serbest bıraktı

Haberi Twitter hesabından duyuran Trump, "Dışişleri Bakanımız Mike Pompeo'nun, herkesin buluşmayı dört gözle beklediği 3 ABD'li centilmenle Kuzey Kore'den döndüğünü bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca Kim Jong-un ile görüşme iyi geçti. Yer ve tarih ayarlandı" dedi.

Pompeo ve misafirlerinin yerel saat ile sabah 2'de ABD'ye ineceklerini söyleyen Trump, karşılamak için orada olacağını da söyledi.

 

Kuzey Kore'de tutuklanan 3 ABD vatandaşı şunlardı:

Kim Hak-song: Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan bir isimdi. "Düşmanca eylemler" suçlamasıyla Mayıs 2017'de gözaltına alınmıştı. Reuters'in bir haberinde, Kim Hak-song'un internette paylaştığı bir mesajda yazdıklarına yer verilmişti. Kim mesajında kendisini, Kuzey Kore'de deneysel bir tarım merkezi kurmayı amaçlayan Hristiyan misyoner olarak tanımlıyordu.

Tony Kim: Kim Hak-song'un gözaltına alınmasından iki hafta önce, Tony Kim adlı ABD vatandaşı casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Tony Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bir ay çalıştıktan sonra ABD'ye dönmeye hazırlanıyordu. Güney Kore basını, Tony Kim'in 55 yaşında olduğunu ve Kuzey Kore'de insani yardım faaliyetlerine katıldığını yazmıştı.

Kim Dong-chul: Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul, 2015'te gözaltına alınmış ve 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Duruşmalar başlamadan önce Kim Dong-chul, Kuzey Kore hükümetinin organize ettiği bir basın toplantısında kameraların karşısına çıkarılmış ve Güney Kore'ye askeri sırlar sızdırdığını itiraf ettiğini söylemişti.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, Kuzey Kore, abd
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