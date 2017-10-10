Kuzey Kaliforniya'da alevler hızla yayılıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan ve şu ana kadar iki kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açan yangınlar hızla yayılıyor.

San Francisco'nun kuzeyinde yer alan Santa Rosa ve Napa Vadisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle pazartesi sabahı başlayan yangınlar sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler şu ana kadar iki kişinin yaşamını yitirmesine, iki kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Yangınların tehdit ettiği yerleşim birimlerindeki 20 binden fazla kişi tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi. Elektrik ve telefon hatları da alevlerden etkilendi, bazı üzüm bağları büyük hasar gördü.

İtfaiye yetkilileri, alevlerin Napa, Sonoma, Yuba, Butte, Nevada, Calaveras ve Mendocino bölgelerinde yaklaşık 73 bin dönüm alanı etkilediğini duyurdu. Kaliforniya Valisi Jerry Brown ise bu bölgeler için "acil durum" kararı aldı.

Mağdurlara gıda yardımı

Çevrede yaşayanlar yangınzedeler için gıda yardımında bulundu.

Arkadaşlarıyla yardıma gelen Jessica Sambuco, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin uyarısı üzerine sabah erkenden evlerinden ayrıldıklarını bildirdi.

Napa merkezde bir arkadaşının evine sığındığını belirten Sambuco, "Buraya ise barınakta kalan insanlara bir şeyler getirmek için geldik.'' dedi.

Napa'da güvenli bir bölgede kalan Cheyenne West ve Sara Kelley ise telefonların çalışmamasından dolayı aileleriyle irtibat sağlayamadıklarını ve endişeli olduklarını ifade etti.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi, eyaletin kuzeyindeki 14 ayrı yangında toplam bin 500 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu, tahliye edilen yerler arasında en az iki hastane ve çok sayıda yerleşim yerinin bulunduğunu açıklamıştı. San Francisco'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi de itfaiye ve diğer kurumların alarma geçmesini sağlayan kırsal alanda yangın çıkacağına ve büyük olasılıkla yayılabileceğine ilişkin "kırmızı bayrak uyarısı" yayınlamıştı.