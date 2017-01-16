Kuzey İrlanda'da erken seçim tarihi belli oldu

İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda Bakanı James Brokenshire Kuzey İrlanda bölgesel parlamentosu Stormont'ta yaptığı basın açıklamasında, "Martin McGuinness'in geçen hafta istifa etmesi, yerine yeni birinin belirlenmesi için gereken 7 günlük süreci başlattı. Bu süreç, kimsenin aday gösterilmemesiyle birlikte bugün akşamüzeri sona erdi. İlgili mevzuat gereği parlamento seçimi için bir tarih önermekle yükümlüyüm." diye konuştu.

Hem seçim yetkilileri hem de Kuzey İrlanda'daki siyasetçilerle yaptığı görüşmeler sonucu 2 Mart Perşembe seçim yapılmasını önerdiğini kaydeden Brokenshire, bölgesel parlamentonun ise 26 Ocak'ta seçim için feshedileceğini söyledi.

Seçim kampanyası sürecinde hararetli tartışmalar yaşanmasının kaçınılmaz olacağını belirten Brokenshire, "Siyasi partileri bu seçimi Kuzey İrlanda'nın geleceğini dikkate almaya ve seçimden kısa bir süre sonra yine bir ortaklık hükümeti kurmaya teşvik ediyorum." dedi.

Brokenshire, bir soru üzerine ise Kuzey İrlanda'daki erken seçimin Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesini etkilemeyeceğini, bu süreci mart sonunda başlatacaklarını vurguladı.

20 yıl sonra Londra karar verdi

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı ve ayrılıkçı Cumhuriyetçi Sinn Fein Partisi'nin üyesi Martin McGuinness, geçen hafta başında kamu finansmanına ilişkin suçlamaları dikkate almayan Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı ve birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi’nin (DUP) lideri Arlene Foster'a tepki olarak istifa etmişti.

McGuinness'in istifası, birlikçilerin ve ayrılıkçıların ortaklığındaki bölgesel hükümette siyasi krize neden olmuştu. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Kuzey İrlanda'daki siyasi kriz, ayrılıkçılarla birlikçiler arasındaki geçmişe dayanan görüş ayrılıklarını alevlendirirken, İngiliz hükümeti istikrarsızlığın şiddeti körüklemesinden endişe duyduğunu gizlememişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda'daki siyasi istikrarsızlığın mezhep kaynaklı şiddete yıllar önce son veren barışı baltalamaması gerektiğini söyleyerek, "Kuzey İrlanda'daki ilerleme zor kazanılmıştır. Bunu riske atmamalıyız." demişti.

Sinn Fein Partisi'nin, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski liderlerinden McGuinness'in yerine bir hafta içerisinde başka bir ismi getirmemesi sonucu, İngiliz hükümeti devreye girerek ülkede yapılacak erken seçim tarihini belirlemiş oldu.

Böylece, Kuzey İrlanda barış sürecini başlatan 1998 tarihli "Hayırlı Cuma Anlaşması"nın imzalanmasından bu yana ilk kez, Londra yönetimi Kuzey İrlanda'ya doğrudan müdahalede bulunarak erken seçim tarihini açıkladı. AA