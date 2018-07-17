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Kuveyt'ten Yemenli çocuklara 59 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kuveyt'in Yemenli çocuklar için 59 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

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Kuveytten Yemenli çocuklara 59 milyon dolarlık yardım

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Kuveyt'in 59 milyon dolarlık yardımının Yemen'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu yardımın kolera gibi hastalıklardan korunma ve çocukların eğitim, su, kanalizasyon, koruma ve beslenme gibi hizmetlere ulaşmasında harcanacağı kaydedildi.

Kuveyt, UNICEF'e yardımlarını kesmiyor

Kuveyt'in 2013 yılından bu yana UNICEF'e 200 milyon dolardan fazla yardımda bulunduğu aktarılan açıklamada, böylece fonun Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki çocuklar için yürüttüğü çalışmalara en fazla destek veren ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, unicef, Kuveyt, Yemen
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