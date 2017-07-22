Kuveyt'ten Lübnan'a Hizbullah'a karşı önlem alma çağrısı

El-Enba gazetesinin haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığının Lübnan Dışişleri Bakanlığına gönderdiği yazıda, "Kuveyt, söz konusu partinin (Hizbullah'ın) hükümetin bileşenlerinden birisi olması nedeniyle Lübnan hükümetini, Hizbullah'ın (ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden) sorumsuz davranışlarını durdurması için yükümlülüklerini yerine getirmeye ve caydırıcı önlemler almaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Yazıda, mahkemenin kararında Hizbullah'ın, Kuveyt devletine karşı ülkede saldırılar düzenlenmesi için "Abdali Hücresi" adına casusluk yapma işlerine karıştığının, toplantıları koordine ettiğinin, para ödemesinde bulunduğunun, Lübnan topraklarında kullanılmak üzere silah ve iletişim cihazları temin ettiğinin belgelendiği kaydedildi.

Tüm bunların Kuveyt'teki temel sistemlerin gayrimeşru yöntemlerle yıkılması ve devletin ekonomik ve sosyal sisteminin zorla ele geçirilmesi amacıyla yapıldığının ve mahkeme kararının da Hizbullah'ın söz konusu işlere karıştığını ispatladığının ifade edildiği yazıda, Kuveyt hükümetinin, Hizbullah'ın davranışlarını ülkenin güvenliği ile istikrarına yönelik tehdit ve ülkenin iç işlerine açıkça ve tehlikeli bir müdahale olarak gördüğü belirtildi.