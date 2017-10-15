Kuveyt'ten İran'a bölgede "güven inşası" için çağrı

Kuveyt'ten İran'a, bölgede "güven inşası" için çaba sarfetme, ülkelerin egemenliğine saygı duyma, içişlerine karışmama ve komşularla iyi ilişkiler kurma çağrısında bulunuldu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Kuveyt'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yeni İran stratejisi" açıklamalarını yakından takip ettiği belirtildi.

İran ile 5 1 ülkeleri arasındaki nükleer müzakerelerde varılan anlaşmanın daha önce memnuniyetle karşılandığı ifade edilen haberde, bu gibi kollektif düzenlemelerin güven inşa etmek, uluslararası barışa ve güvenliğe katkıda bulunmak için ortak tavır geliştirme konusunda olumlu ve etkili bir yaklaşım getirdiği kaydedildi.

Haberde, Kuveyt'in Tahran'a "Başta ülkelerin egemenliğine saygı, içişlerine karışmama ve komşularla iyi ilişkiler kurma olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri ve uluslararası kanunlara dayalı politikalar benimseyerek, bölgede güven inşa etmek için çaba sarfetme" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Trump'ın yeni stratejiyle ilgili açıklaması

Ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirterek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran Devrim Muhafızları'nı "teröre destek verdiği" gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti.