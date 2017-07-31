  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Kuveyt'ten Filistinlilere destek kampanyası

Kuveyt merkezli Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu (IICO), Kudüs'teki Filistinlilere destek kampanyası başlattı.

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Kuveytten Filistinlilere destek kampanyası

Kuveyt merkezli Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu (IICO), Kudüs'teki Filistinlilere destek kampanyası başlattı.

IICO Başkanı Abdullah el-Matuk düzenlediği basın toplantısında, başlattıkları kampanyayla kutsal mekanların ve mirasın korunması programları ile üniversite ve ilköğretim öğrencilerinin desteklenmesi, Kudüs'teki yetimlere sponsor olunması, gıda ve kurban yardımlarının yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşın Kudüs halkının direnişini öven Matuk, Kudüslülerin geçim kaynaklarının ellerinden alınmasının yoksulluk sınırının yükselmesine neden olduğunu kaydetti. AA

Etiketler: Kuveyt, kudüs, iico, Filistinliler, destek gösterisi
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