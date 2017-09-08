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Kuveyt'ten Arakanlı Müslümanlara yardım

Kuveyt'in Myanmar ordusu tarafından katliama ve zorla göçe maruz bırakılan Arakanlı Müslümanlara yardım için 1,5 milyon dolar tahsis ettiği bildirildi.

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Kuveytten Arakanlı Müslümanlara yardım

Kuveyt'in Myanmar ordusu tarafından katliama ve zorla göçe maruz bırakılan Arakanlı Müslümanlara yardım için 1,5 milyon dolar tahsis ettiği bildirildi.

Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Muhammed el-Cebiri, yaptığı yazılı açıklamada Arakanlı Müslümanlara yardım için 1,5 milyon dolar tahsis edildiğini belirterek, yardımların ulaştırılması için Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda kafileler düzenleneceğini ifade etti.

Yardımların Bangladeş sınırına sığınanlar için gıda maddeleri, kıyafet ve çadırdan oluştuğunu aktaran Cebiri, bu şekilde zor şartlar altında yaşayan Arakanlı Müslümanların sıkıntılarının hafifletilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler'den bugün yapılan açıklamaya göre, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Etiketler: arakanlı müslümanlar, myanmar, Kuveyt, yardım
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