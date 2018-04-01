  • 02 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.955
    EURO 4.876
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.464
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuveyt'te işçileri taşıyan iki otobüs çarpıştı: 15 ölü

Kuveyt'te işçileri taşıyan iki otobüs çarpıştı: 15 ölü

Kuveyt'te işçileri taşıyan iki otobüsün, ülkenin kuzeybatısındaki El-Artel yolunda çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuveytte işçileri taşıyan iki otobüs çarpıştı: 15 ölü

Hükümete bağlı Kuveyt Petrol Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burgan Sondaj Şirketi ile Ağır Mühendislik Endüstrileri ve Gemi İnşası Şirketi'ne ait iki otobüs, Artel yolunda çarpıştı.

Burgan petrol sahasında çalışan ve evlerine dönmekte olan işçileri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında; 7'si Hindistan, 5'i Mısır ve 3'ü Pakistan uyruklu 15 kişi hayatını kaybetti, 1 Hint ile 1 Kuveytli yaralandı.

Şirkete bağlı sağlık ekipleri ve Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansları koordinasyon içinde yaralıları çevre hastanelere nakletti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER