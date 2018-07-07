Kuveyt'te bir restoranda 149 kişi zehirlendi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Havalli'de bir restoranda dün 149 kişi yemekten zehirlendi.

Zehirlenenlerden 132'si Mubarek el-Kebir, 17'si Emirlik Hastanesi'ne nakledildi.

Mubarek el-Kebir Hastanesi Müdürü Nadiye Cuma, hastaların tedavisi için tüm uzman doktorların hastaneye çağrıldığını, aralarında çocukların da olduğu hastaların durumunun kritik olmadığını belirtti.

Cuma, şu an 12'si çocuk 15 hastanın gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Emirlik Hastanesi Müdürü Ali el-Alenda da, dünden bu yana 6'sı çocuk, 4'ü kadın 17 kişinin gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye geldiğini belirterek, 10'unu taburcu ettiklerini anlattı.

Alenda, geri kalan 5'i çocuk 7 kişinin bir süre daha hastanede kalacağını vurguladı.

Kamu Gıda Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise, söz konusu restoranın kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA