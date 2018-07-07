  • 07 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuveyt'te bir restoranda 149 kişi zehirlendi

Kuveyt'te bir restoranda 149 kişi zehirlendi

Kuveyt Havalli'de bir restoranda 149 kişi yemek yüzünden zehirlendi. Aralarında çocukların da olduğu hastaların durumu kritik değil.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuveytte bir restoranda 149 kişi zehirlendi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Havalli'de bir restoranda dün 149 kişi yemekten zehirlendi.

Zehirlenenlerden 132'si Mubarek el-Kebir, 17'si Emirlik Hastanesi'ne nakledildi.

Mubarek el-Kebir Hastanesi Müdürü Nadiye Cuma, hastaların tedavisi için tüm uzman doktorların hastaneye çağrıldığını, aralarında çocukların da olduğu hastaların durumunun kritik olmadığını belirtti.

Cuma, şu an 12'si çocuk 15 hastanın gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Emirlik Hastanesi Müdürü Ali el-Alenda da, dünden bu yana 6'sı çocuk, 4'ü kadın 17 kişinin gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye geldiğini belirterek, 10'unu taburcu ettiklerini anlattı.

Alenda, geri kalan 5'i çocuk 7 kişinin bir süre daha hastanede kalacağını vurguladı.

Kamu Gıda Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise, söz konusu restoranın kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: restoran zehirlenme, Kuveyt, havalli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER