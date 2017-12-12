Kuveyt'in yeni hükümeti yemin etti

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Şeyh Cabir el-Mubarek el-Hamed es-Sabah yeni hükümeti, Emir Şeyh Sabah'ın önünde anayasal yeminini gerçekleştirdi.

Törende konuşan Emir Şeyh Sabah, yeni hükümet üyelerine iç meselelerde yaşanan zor sıkıntıları hikmet, analiz ve sağduyu ile aşma çağrısında bulundu.

Şeyh Sabah, yasama ve yürütme organlarına saygı ve güven üzerine kurulu işbirliği içinde ekip ruhuyla çalışmanın önemli olduğunu vurgularken hükümetin ekonomik reform çabalarına devam etmesini ve kalkınma projelerini tamamlamasını talep etti.

Başbakan Şeyh Cabir de, Kuveyt’in bölgesel durumlardan kaynaklı olarak maruz kaldığı tehdit ve tehlikelerin bilincinde olduklarını söylerken, verimli ve ciddi çalışmalar ile Kuveyt halkının beklentilerini karşılayacaklarını belirtti.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah dün yeni hükümetin 30 Ekim'de istifa eden Şeyh Cabir başkanlığında kurulması yönündeki emirlik kararnamesini yayımlamıştı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın oğlu Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Başbakan Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak girdiği yeni kabinede, 9 yeni ismin bakan olduğu kaydedilmiş, anayasa gereği 15 bakanlık bulunan kabinede yarıdan fazla ismin değişmesi dikkati çekmişti.

İlk olarak 30 Kasım 2011'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Şeyh Cabir el-Mubarek, 7'nci kez Başbakanlığa getiriliyor.

Kaynak: AA

