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Kuveyt, Fransa'daki terör saldırılarını kınadı

Kuveyt, Fransa'da dün yaşanan terör saldırılarını kınayarak, terörle mücadelede atılan adımlara destek vurgusu yaptı.

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Kuveyt, Fransadaki terör saldırılarını kınadı

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği taziye mesajında, Carcassonne ve Trebes kentlerinde düzenlenen terör saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Ülkesinin terörün her türlüsünün karşısında yer aldığını vurgulayan Sabah, Fransa'nın, güvenlik ve istikrarını korumak için bu tür terör olaylarıyla mücadelede attığı adımlara destek verdiklerini kaydetti.

Fransa'da rehine krizi yaşandı

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trebes kentinde dün saat 11.00 civarında silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı aktarılmıştı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaptığı basın açıklamasında, saldırganın Carcassonne'da ikamet eden 26 yaşında Redouane Lakdim olduğunu ve adi suçlardan takip edildiğini belirtmişti.

Collomb, saldırganın ilk olarak Carcassonne'da bir aracı çaldığını, araçtaki iki kişiden birini öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını söylemişti.

Gerard Collomb, saldırganın daha sonra Carcassone'da polislere düzenlediği saldırıda bir polisi ağır yaraladığını, ardından Trebes'teki süpermarkete giderek içeridekileri rehin aldığını ve iki kişiyi öldürdüğünü aktarmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, saldırıları üstlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt, fransa, fransa terör saldırıları
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