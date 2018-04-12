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Buradasınız : » » Kuveyt, Doğu Akdeniz'den Lübnan'a tüm uçuşlarını durdurdu

Kuveyt, Doğu Akdeniz'den Lübnan'a tüm uçuşlarını durdurdu

Kuveyt Hava Yolları, güvenlik sebebiyle bugünden itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut'a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

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Kuveyt, Doğu Akdenizden Lübnana tüm uçuşlarını durdurdu

Kuveyt Hava Yolları'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Lübnan çevresindeki hava sahasının tehlikeleri dolayısıyla gelen güvenlik uyarılarından sonra bugünden itibaren Beyrut'a tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) dün Suriye'ye olası bir hava saldırısı dolayısıyla Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak havayolu şirketlerine güvenlik uyarısı yapmıştı.

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin veya seyir füzelerinin fırlatılabileceği ve telsiz navigasyon ekipmanlarında kesinti yaşanabileceğini bildirmişti.

Associated Press'te çıkan bir haberde ABD, Fransa ve İngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu bilgisi verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili sosyal medya paylaşımında, Rusya'ya "hazır ol" mesajları vererek "Füzeler geliyor. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: lübnan, kuveyt havayolları, Kuveyt, doğu akdeniz
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