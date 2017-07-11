Kuveyt, ABD ve İngiltere'den ortak çağrı

Kuveyt Haber Ajansı'nın (KUNA) haberine göre, Kuveyt'teki Havalli ilinde bulunan Beyan Sarayı'nda Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile İngiltere Ulusal Güvenlik Müsteşarı Marc Sedwill'in katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Haberde, üç ülkenin Körfezde devam eden kriz konusundaki endişelerini paylaştığı, taraflardan krizi diyalog yoluyla çözmelerini ve bölgedeki gerginliği azaltmalarını istedikleri belirtildi.

Toplantıda ayrıca ABD ve İngiltere'nin, Kuveyt'in arabuluculuğuna ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın krizin çözümü konusundaki çabalarına tam destek verdikleri vurgulandı.

Tillerson, 9 Temmuz'da İstanbul'u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Daha sonra Kuveyt'e geçen Tillerson, Şeyh Sabah tarafından Havalli kentindeki Dar Selva Sarayı'nda kabul edilmişti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a ambargo uygulayan dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.