Kutup ayısı ile köpeğin dostluğu

Görüntüler, Kanada'da tur rehberi olarak çalışan David de Meulles tarafından kayda alındı.
Köpeği kucaklayıp gezdiren, başını okşayan kutup ayısının görüntüleri internette kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Kaynak: TRT Haber
Kanada'nın Manitoba eyaletinde yer alan Churchill kenti, iki ilginç dosta ev sahipliği yapıyor. Kanada Eskimo cinsi bir köpek, kutup ayısıyla birlikte vakit geçiriyor.
Görüntüler, Kanada'da tur rehberi olarak çalışan David de Meulles tarafından kayda alındı.
Köpeği kucaklayıp gezdiren, başını okşayan kutup ayısının görüntüleri internette kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Kaynak: TRT Haber