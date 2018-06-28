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Kutup ayısı ile köpeğin dostluğu

Kanada'nın Manitoba eyaletinde yer alan Churchill kenti, iki ilginç dosta ev sahipliği yapıyor. Kanada Eskimo cinsi bir köpek, kutup ayısıyla birlikte vakit geçiriyor.

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Görüntüler, Kanada'da tur rehberi olarak çalışan David de Meulles tarafından kayda alındı.

Köpeği kucaklayıp gezdiren, başını okşayan kutup ayısının görüntüleri internette kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kutup ayısı, köpek, kanada eskimo köpeği, Kanada, dostluk
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