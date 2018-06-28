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Kutup ayısı ile köpeğin dostluğu

Kanada'nın Manitoba eyaletinde yer alan Churchill kenti, iki ilginç dosta ev sahipliği yapıyor. Kanada Eskimo cinsi bir köpek, kutup ayısıyla birlikte vakit geçiriyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:43





