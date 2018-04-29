Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yılında şehitler Kut'ta törenle anıldı

Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı ve tarihe "İngilizlerin hezimeti" olarak damga vuran Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Irak’ın Vasıt (Kut) vilayetinde bulunan Türk Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Şehitlerin ruhuna Kuran’ı Kerim okunmasıyla başlayan törene Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Vasıt Valisi Mahmut Molla Talal ve kentteki aşiret temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yıldız, şehitlik anıtına çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, Kut’ül Amare Zaferi'nin Kut kentinde anılmasının Türk devleti açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Irak ve Türk halkının geçmişi nasıl birse geleceği de birdir. Bu toprakların gerçek sahibi olan Araplar, Kürtler, Türkler, Sünni ve Şiiler birlikte mücadele verdiler.” dedi.

Vasıt Valisi Molla Talal ise Osmanlı ordusuyla Vasıt halkının dayanışması sonucu işgalci İngiliz güçlerine karşı kazanılan zaferin önemine değinerek, Irak ve Türk hükümetleri arasında dayanışma ve iş birliğinin olduğunu vurgulayarak, “Burada bulunmamız geçmişteki 450 yıllık ilişkilerimizin tazelenmesi adına önemlidir. Ortak geleceğimizi inşa etmek için dayanışmamız sürmeli.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Büyükelçi Yıldız aracılığıyla seslenmek istediğini söyleyen Vali Talal, Türkiye ile köklü sosyal ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, “Eskiden olduğumuz gibi birliğimizi güçlendirerek ve dostluğumuzu pekiştirerek, burada yapılan çalışmaları daha da ilerletelim istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi oyuncuları da zaferi anlattı

Türk tarihinin büyük zaferlerinden biri, bundan tam 102 yıl önce Irak’ın Kut bölgesinde kazanıldı. Osmanlı Ordusu, Birinci Dünya Savaşı içerisinde İngilizlere büyük bir mağlubiyet yaşattı. Zaferin yıldönümünde Irak’ın Vaasıt şehrine bağlı Kut ilçesinde anma töreni düzenlendi. TRT ekibi de oradaydı.

İngiliz Ordusu, 1916'da neredeyse 300 yıl aradan sonra en ağır mağlubiyetini aldı. 13 bin İngiliz askeri esir alındı, yaklaşık 30 bin asker de hayatını kaybetti.

Bu önemli zafer hem Türk hem de İngiliz tarihinden silinmeye çalışıldı. Ancak üzerinden yüzyılı aşkın süre geçen Kutulamare zaferi, yeniden hatırlanıyor.

Bu anlamlı günde TRT Haber de, Türk Şehitliği’nde Unutturulan Zafer: Kut'ül-amare özel yayını gerçekleştirdi. Yayında TRT 1’de Perşembe günleri izleyicileri ekrana kilitleyen Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi oyuncuları da zaferi anlattı.

Kaynak: TRT Haber, AA