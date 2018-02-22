Kuşatma altındaki Doğu Guta'ya saldırılar devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları ve topçu birliklerinin gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Kefer Batna beldesine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı sonucu yaralananlar, bölgedeki hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esed rejiminin 5 yıldır taş üstünde taş bırakmadığı Doğu Guta'da 48 saat içinde en az 250 sivil hayatını kaybetti. Hava saldırılarına ve bombardımana maruz kalan Doğu Guta'da 400 bin sivil yaşam savaşı veriyor.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA