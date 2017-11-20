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Kuşatma altındaki Doğu Guta'da sivil kayıpları artıyor

Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da Doğu Guta bölgesindeki yerleşim yerlerine bugün düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 9 sivil yaşamını yitirdi.

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Kuşatma altındaki Doğu Gutada sivil kayıpları artıyor

Esed rejimi, Doğu Guta'daki Cobar mahallesi ile Merc, Medyere, Haresta, Arbin, Duma ve Kefer Batna bölgelerine sabah saatlerinden itibaren yoğun saldırılar düzenledi.

Doğu Guta Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ebu Yamin, rejimin topçu saldırılarında Medyere beldesinde 2 sivilin öldüğünü, topçu atışlarında ise biri kadın 2 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Rejimin roket saldırısı sonucu Kefer Batna beldesinde aynı aileden 4 çocuk ve bir kadın 5 kişi öldü.

Arama ve kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden sivil savunma ekipleri, saldırılarda yaralananları sahra hastanelerine taşıdı.

Son bir haftada 82 sivil öldü

Şam'daki sivil savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin bugün de dahil olmak üzere son bir haftada Doğu Guta'nın ilçe ve beldelerine roket, top ve misket bombalarının da kullanıldığı saldırılarında ölen sivil sayısı 82 'ye yükseldi.

Sivil savunma ekipleri, Doğu Guta'da son bir haftadır yoğunlaşan saldırılarda 4 çalışanını kaybetti.

Yoğun hava saldırılarının yaşandığı bölgelerde esnaf, iş yerlerini kapattı.

Rejimin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Esed Rejimi, suriye, Doğu Guta
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