  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Kuşatma altındaki Doğu Guta'da sivil kayıpları artıyor

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya yönelik saldırılarda son 24 saatte 4'ü çocuk 15 sivil hayatını kaybetti.

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Kuşatma altındaki Doğu Gutada sivil kayıpları artıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin 5 yıldır askeri kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.

Doğu Guta'da son 24 saatte hava, topçu ve misket bombalı saldırılarda 4'ü çocuk 15 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgedeki Duma, Arbin, Sakba ilçeleri ile Hamuriyye beldelerine düzenlenen saldırılarda onlarca sivil de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rejim yine kimyasal silah kullandı

Rejim güçleri gece ve bugün öğle saatlerinde Haresta'da askeri muhaliflerin cephe hatlarına klor içerikli bombayla saldırdı.

Bölgede aktif askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam ve Feylek er Rahman ise misilleme olarak, Haresta ilçesinin rejim güçlerinin kontrolündeki askeri noktalardan birisine saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta, kimyasal silah
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