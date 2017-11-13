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Küresel karbon emisyonu yeniden artışa geçti

Yapılan araştırmalara göre 2014-2016 döneminde yavaşlayan karbon salımının bu yıl yeniden artışa geçtiği kaydedildi.

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Küresel karbon emisyonu yeniden artışa geçti

Küresel Karbon Projesinin (GCP) raporuna göre, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında artış göstermeyen karbon emisyonunun bu yıl yüzde 2 kadar artacağı belirtildi.

Raporda ayrıca karbon salımının yüzde 3,5 artışla en çok Çin'den kaynaklandığı ifade edildi.

Norveç'teki Uluslararası İklim ve Çevre Araştırmaları Merkezinden (CICERO) araştırmacı Robbie Andrew, raporun, 2014-2016 döneminde karbon kirliliğinde sağlanan yavaşlamanın sürekli hale gelmediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırmacılar, ülkelerin yeterince çaba göstermemesi durumunda Paris Anlaşması'ndaki hedeflere ulaşılamayacağı uyarısında bulundu.

Raporda, ayrıca ülkelerin düşük karbon ekonomisine yönelmeleri gerektiği vurgulandı.

AA

Etiketler: Küresel karbon emisyonu, karbon salımı
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