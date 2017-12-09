Kudüs'ün sahipleri Türkiye'nin arşivlerinde saklı

Kudüs'e ait 170 bin tapu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde özel kasalarda tutuluyor.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Türkoğlu'na göre, bu tapu kayıtları halen geçerliliğini koruyor.

Kudüs'e ait 170 bin tapu kaydı bulunuyor

Osmanlı İmparatorluğu arşivinden Cumhuriyet arşivine devredilen kayıtlar, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde özel kasalar içinde saklanıyor.

Tapu Kadastro Arşiv Daire Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu kayıtlara dair, "Şu an kudüse ait bizde 1847 ile 1917 yıllarını kapsayan 47 adet zabıt kayıt defteri var. Şahıslara ait 133 bin 367 adet tapu kaydı, vakıflara ait ise 37 bin 611 adet vakıf kaydı mevcuttur yani toplam. 170 bin tapu kaydı var." dedi.

Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'le ilgili tüm tapu kayıtlarını her bir mülkü tek tek zabıt defterlerine işledi.

Tapu Kadastro Arşiv Daire Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu tapuların geçerliliği oyup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.

Türkoğlu şunları kaydetti;

"Tapuların geçerliliği var. Hatta sadece Filistin bağlamında söylemeyelim. Biz bu kayıtları Makedonya'ya da verdik ve Yunanistan ile sınır ihtilafı, vermiş olduğumuz kayıtlar sayesinde büyük oranda çözdüler. Biz devamlı Filistinle irtibat halindeyiz. Hatta 2004 yılında Filistin devleti bu kayıtların tamamını talep etti biz de mikrofilm olarak teslim ettik. Onlar da bu kayıtlar sayesinde meydana gelmekte olan haksızlıkların önüne geçmiş oldular." dedi.

Kaynak: TRT Haber