Kudüs'ün önde gelen isimleri Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Başkonsolosluğa gelenler arasında Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs İslami Mezarlıklar Komitesi Başkanı ve iş insanı Mustafa Ebu Zahra, Daru'l Tifl el-Arabi Kız Okulu Müdiresi Mahire Djani ile şehirdeki diğer birçok kurumun temsilcisi yer aldı.

"AK Parti'nin kazanması Filistin'in kazanması demektir"

Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu tarafından kapıda karşılanan heyette bulunanlar, Türkiye'deki seçimlerin demokratik bir ortamda geçtiğine vurgu yaparak, Erdoğan'ın bu yarıştan zaferle çıkmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Kudüs'teki sivil toplum kuruluşları ve müesseselerin temsilcileri olarak bu tebrik ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade eden Şeyh Sabri, "Tebriklerimizi hem size hem bize sunuyorum. Siz ne kadar sevindiyseniz biz de o kadar sevindik. AK Parti'nin kazanması Filistin'in kazanması demektir" dedi.

"Dostlarını sevindirdi, düşmanlarını üzdü"

Batılıların Erdoğan'ın ilk turda kaybetmesini istediklerine ve böyle olacağına inandıklarına vurgu yapan Şeyh Sabri, şimdi ise onların "nasıl oldu da bizim beklentimiz boşa çıktı" diye büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadıklarını kaydetti.

Şeyh Sabri, "Bu sonuçlar Türkiye'nin dostlarını sevindirdi, düşmanlarını üzdü" ifadelerini kullandı.

Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden geçici Maslahatgüzar Topçu da "İnşallah bir gün Sayın Erdoğan Kudüs'e geldiğinde bu mesajlarınızı doğrudan kendiniz iletme imkanı bulursunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs meselesinin gündemde kalması için sadece Türkiye içinde değil tüm dünyada bir mücadele verdiğini hatırlatan Topçu, "Bundan sonra da daha büyük bir gayret ve dikkatle Kudüs ve Filistin davası için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Topçu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin de Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiğini hatırlatarak, "Bugün böyle bir ziyaret olacağını da önden Ankara'daki yetkililere ilettim. Onlar da sizlere en içten sevgi ve selamlarını gönderdiler" dedi.

Geçici Maslahatgüzar Topçu, Türkiye'deki seçimlerin yüzde doksanlara yakın yüksek bir katılımla demokratik bir ortamda gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA