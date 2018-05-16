Kudüs’teki elçilik açılışına hangi ülkeler katıldı?

Kudüs'te bir yanda ABD büyükelçiliğinin açılışı sürerken, diğer tarafta İsrail güçlerinin silahsız Filistinlilere katliamı vardı. 62 Filistinliyi şehit eden, 8 aylık bir bebeği dahi öldüren İsrail'e uluslararası toplumdan sert tepkiler geldi.

53 ülke İsrail'in açılış davetini reddederken 33 ülke davete katıldı. Binlerce Avrupalı ​​katılımcı yokluğuyla dikkat çekti. Arnavutluk, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna davete Avrupa'dan katılan ülkeler arasındaydı.

Kaynak: Statista