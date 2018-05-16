Kudüs’teki elçilik açılışına hangi ülkeler katıldı?

Kudüs'te bir yanda ABD büyükelçiliğinin açılışı sürerken, diğer tarafta İsrail güçlerinin silahsız Filistinlilere katliamı vardı. 62 Filistinliyi şehit eden, 8 aylık bir bebeği dahi öldüren İsrail'e uluslararası toplumdan sert tepkiler geldi.
53 ülke İsrail'in açılış davetini reddederken 33 ülke davete katıldı. Binlerce Avrupalı katılımcı yokluğuyla dikkat çekti. Arnavutluk, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna davete Avrupa'dan katılan ülkeler arasındaydı.
Kaynak: Statista