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"Kudüs'teki ABD büyükelçiliği yok olmaya mahkumdur"

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, Kudüs'e taşınan ABD büyükelçiliğini İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine benzeterek yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.

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&quot;Kudüsteki ABD büyükelçiliği yok olmaya mahkumdur&quot;

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin resmi televizyonuna konuştu. Ureykat, Kudüs'teki ABD büyükelçiliğinin yok olmaya mahkum yeni bir yerleşim birimi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeyi siyasi çöküş aşamasına ulaştırdığını belirten Ureykat, "Trump yönetimi, halklar ve sınırlar olarak bölgeyi, şiddete, anarşiye ve kan dökmeye itti." dedi.

Ureykat, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak iki devletli çözümü ve barış sürecini toprağa gömdüğünü, Filistinlilerin karşı çıktığı "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan planın uygulamaya başlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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