Kudüs'te ikinci 'öfke cuması': İsrail'in müdahalesinde yaralanan oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından, Filistin'de 'öfke cuması' çağrısına uyan halk, protestoların dokuzuncu gününde tepkisini göstermeye devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanından Batı Şeria, Gazze, Kudüs'ten ABD'nin skandal kararına öfke yükseliyor.

Cuma namazından sonra Filistinliller, yine Trump’ın kararını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te kararı protesto eden Filistinlilere karşı İsrail askerleri yine sert müdahalede bulundu.

Aralarında İslami Cihat, el-Fetih ve Hamas’ın da bulunduğu bütün gruplar, Gazze'de büyük bir insan zinciri oluşturmak için toplandı. Gösteriye 1 milyon Gazzelinin katılması bekleniyor.

İsrail güvenlik güçleri Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Şam Kapısı’na demir bariyerler yerleştirdi. Şam kapısı önünde gözaltına alınanlar var.

İsrail protestolara izin vermiyor. İşgal altındaki Eski Şehir bölgesine girişler demir kapılardan yapıldı.

Mescid-i Aksa’ya girişler de yine polislerin kontrolü altında gerçekleşti. Ancak demir bariyerler ve İsrail’in terör estiren güvenlik güçleri Filistinlileri Öfke Cuması’ndan alıkoyamadı.

Öte yandan dün gerçekleşen gösterilerde 33 Filistinli yaralandı. Yaralananların 5’i gerçek mermi ile 28’i ise plastik mermi ile vuruldu.

Kaynak: TRT Haber