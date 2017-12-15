Kudüs'te ikinci 'öfke cuması': 47 Filistinli yaralandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından, Filistin'de 'öfke cuması' çağrısına uyan halk, protestoların dokuzuncu gününde tepkisini göstermeye devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanından Batı Şeria, Gazze, Kudüs'ten ABD'nin skandal kararına öfke yükseliyor.

Cuma namazından sonra Filistinliller, yine Trump’ın kararını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te kararı protesto eden Filistinlilere karşı İsrail askerleri yine sert müdahalede bulundu.

Aralarında İslami Cihat, el-Fetih ve Hamas’ın da bulunduğu bütün gruplar, Gazze'de büyük bir insan zinciri oluşturmak için toplandı. Gösteriye 1 milyon Gazzelinin katılması bekleniyor.

İsrail güvenlik güçleri Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Şam Kapısı’na demir bariyerler yerleştirdi. Şam kapısı önünde gözaltına alınanlar var.

İsrail protestolara izin vermiyor. İşgal altındaki Eski Şehir bölgesine girişler demir kapılardan yapıldı.

Mescid-i Aksa’ya girişler de yine polislerin kontrolü altında gerçekleşti. Ancak demir bariyerler ve İsrail’in terör estiren güvenlik güçleri Filistinlileri Öfke Cuması’ndan alıkoyamadı.

Öte yandan İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etmesi sonucu 5'i gerçek mermiyle 16 Filistinli yaralandı, 37 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah’taki olaylarda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı bir Filistinliyi yaraladığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2'si ağır 31 Filistinlinin yaralandığını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.