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Kudüs'te gergin bekleyiş

Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması şehirdeki gerilimin yükselmesine yol açtı.

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Kudüste gergin bekleyiş

ABD'nin elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına artık saatler kaldı. Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı.

İsrail polisi, ABD'nin Kudüs'teki elçiliğini taşıyacağı binanın olduğu cadde ve Doğu Kudüs'teki Eski Şehir çevresine ilave ekipler yerleştirdi.

Öte yandan ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu ABD heyeti, açılış törenine katılmak için İsrail'e ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise, törene telekonferans yoluyla katılması bekleniyor.

Yarınki tören öncesi şehirdeki hava oldukça gergin. Filistinlilerin, yarın işgal altındaki Doğu Kudüs ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin yanı sıra Filistin'in diğer şehirlerinde büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi Büyükelçiliği'ni, Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tel Aviv, kudüs, israil, ABD büyükelçiliği
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