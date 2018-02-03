  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kudüs’te eller Mehmetçik için semaya açıldı

Kudüs’te eller Mehmetçik için semaya açıldı

Kudüs’te bulunan Müslümanlar, Cuma namazı sonrası Afrin’e giden Mehmetçik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için dua ettiler.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kudüste eller Mehmetçik için semaya açıldı

Kudüs'teki Müslümanlar, TSK'nın ÖSO ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin başarılı olması için dua etti.

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Müslümanlar Filistin bayrağını açıp tekbir getirdiler. Ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sloganları attılar.

“Afrin’deki operasyona dua edilmesi ayrıca bize memnuniyet veriyor”

AK Parti Konya Milletvekili ve Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) Genel Başkanı Halil Etyemez, “Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’nın çıkışında hem Cumhurbaşkanımıza hem Afrin’deki operasyona dua edilmesi ayrıca bize memnuniyet veriyor. Afrin’de mücadele toprak işgali değil terörü temizleyerek insanları kendi topraklarında özgürce yaşayabilmesi için yapılan bir operasyondur” dedi.

“Burada en kalbi duygular ile onlara dua ettik”

Türkiye’nin İslam sancağını sahiplenmiş olduğunu vurgulayan Selçuk Yaşar isimli vatandaş ise, “Kalbimizdeki duyguların başka topraklarda, başka coğrafyadaki insanlar tarafından yaşanıyor olması tarifi mümkün değil. Oradaki Mehmetçiğimiz, bizlere yardım eden Özgür Suriye Ordusu, orada şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Burada en kalbi duygular ile onlara dua ettik” dedi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: zeytin dalı, tsk, OSÖ, kudüs, cumhurbaşkanı erdoğan, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER