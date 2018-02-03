Kudüs’te eller Mehmetçik için semaya açıldı

Kudüs'teki Müslümanlar, TSK'nın ÖSO ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin başarılı olması için dua etti.

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Müslümanlar Filistin bayrağını açıp tekbir getirdiler. Ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sloganları attılar.

“Afrin’deki operasyona dua edilmesi ayrıca bize memnuniyet veriyor”

AK Parti Konya Milletvekili ve Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) Genel Başkanı Halil Etyemez, “Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’nın çıkışında hem Cumhurbaşkanımıza hem Afrin’deki operasyona dua edilmesi ayrıca bize memnuniyet veriyor. Afrin’de mücadele toprak işgali değil terörü temizleyerek insanları kendi topraklarında özgürce yaşayabilmesi için yapılan bir operasyondur” dedi.

“Burada en kalbi duygular ile onlara dua ettik”

Türkiye’nin İslam sancağını sahiplenmiş olduğunu vurgulayan Selçuk Yaşar isimli vatandaş ise, “Kalbimizdeki duyguların başka topraklarda, başka coğrafyadaki insanlar tarafından yaşanıyor olması tarifi mümkün değil. Oradaki Mehmetçiğimiz, bizlere yardım eden Özgür Suriye Ordusu, orada şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Burada en kalbi duygular ile onlara dua ettik” dedi.

Kaynak: İHA