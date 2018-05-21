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Kudüs'te büyükelçilik açan üçüncü ülke Paraguay oldu

ABD ve Guatemala'nın ardından Paraguay da Kudüs'te büyükelçilik açtı.

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Kudüste büyükelçilik açan üçüncü ülke Paraguay oldu

ABD ve Guetemala'dan sonra Paraguay da, Kudüs'e taşıdığı İsrail Büyükelçiliği'nin açılışını yaptı.

Açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.

Trump'ın provokatif kararı

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

Kararı Gazze'de protesto eden silahsız Filistinlilere İsrail güçleri saldırmış, onlarca kişi şehit olurken binlercesi de yaralanmıştı.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Paraguay, kudüs, israil, Guatemala, abd
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