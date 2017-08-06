'Kudüslülerin direnişi olmasaydı kutsallar çoktan kaybolmuştu'

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin davasının geleceğinin tehlikede olduğunu ve çözümün giderek zorlaştığını söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda Meclis Başkanı ve parlamentodaki komitelerin başkanlarını kabul etti. Kudüs ve Filistin davasına yönelik risklerin ele alındığı toplantıda Kral 2. Abdullah, Filistin davasının geleceğinin tehlikede olduğu ve çözümün giderek zorlaştığını vurguladı.

ABD'nin Filistin sorununun çözümünü desteklemeye bağlılığının olmaması durumunda İsrail ile barış sürecinde bir atılımın gerçekleşmeyeceğini belirten Abdullah, "Ürdün vesayeti ve Kudüslülerin direnişi olmasaydı kutsallar çoktan kaybolmuş olurdu. Var olan gücümüzle sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Gelecek dönemde zaruri ilerlemenin gerçekleştirilmesi için çabaların artırılması ve ABD yönetimiyle yoğun çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyleyen Abdullah, "Başarımız, Filistinli kardeşlerimizle bir olmamızı gerektiriyor ki davamız zayıflamasın ve haklarımızı korumuş olalım." diye konuştu.