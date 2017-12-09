Kudüs ve Batı Şeria'da göstericilere müdahale: 16 yaralı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te ABD'nin "Kudüs kararını" protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı.

Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesinde toplanarak ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan atan sivil halka, İsrail güçleri atlı polisler ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Göstericilerin ellerindeki Filistin bayraklarını toplayan İsrail polisi ile Filistinliler arasında şehrin sokaklarında kovalamaca yaşanıyor.

Ara ara yeniden toplanmaya çalışan Filistinli göstericiler, sokak aralarından slogan atmaya devam ediyor.

Beytullahim’de 12 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan arbedede 12 gösterici yaralandı.

İsrail askerleri, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahalede bulunuyor.

Gösterilerin devam ettiği bölgede Filistin Kızılayı gazdan etkilenen, plastik mermi isabet etmesiyle yaralanan Filistinlilere anında müdahale ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı birimlerinde olağanüstü hal ilan etti

Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kudüs kararını" protesto amacıyla devam eden gösteriler nedeniyle bakanlığa bağlı tüm birimlerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Gazze ve Batı Şeria’daki tıbbi personele hazır olmaları, ek olarak acil servis, kan bankası ve diğer birimlerin, İsrail askerlerinin müdahalelerinde yaşanan yaralanma durumlarına karşı teyakkuzda olmaları talimatı verildi.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını protesto amacıyla başlayan gösteri ve saldırılarda şimdiye kadar 4 Filistinlinin şehit olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bin 100 Filistinlinin de gaz, gerçek ve plastik mermilerden yaralandığı, bazılarının olay yerinde tedavi edildiği, bazılarının da hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA